شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أندية الدوري الإنجليزي تحدد موعد العودة للتدريبات «بيان رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، أكدت خلاله موافقة الأندية على العودة للتدريبات هذا الأسبوع كخطوة أولى نحو استئناف البطولة مرة أخرى بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وجاء نص البيان كالتالي:

صوت المساهمون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم بالإجماع على العودة إلى التدريبات في مجموعات صغيرة بعد ظهر الغد- وهي الخطوة الأولى نحو إعادة عودة الدوري الإنجليزي عندما يكون ذلك آمنًا.

تمكن الخطوة الأولى من بروتوكول عودة الفرق إلى التدريب مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وأن التدريب عن قرب غير مسموح به حتى الآن.

تم الاتفاق على المرحلة الأولى بالتشاور مع اللاعبين والمديرين وأطباء أندية الدوري الممتاز والخبراء المستقلين والحكومة. ستضمن البروتوكولات الطبية الصارمة على أعلى مستوى عودة الجميع إلى التدريب في بيئة أكثر أمانًا.

إن صحة ورفاهية جميع المشاركين هي أولوية الدوري الممتاز، والعودة الآمنة للتدريبات ستأتي خطوة بخطوة. سوف تستمر المشاورات الكاملة الآن مع اللاعبين والمديرين والنوادي والروابط حيث يتم تطوير بروتوكولات للتدريب على الاتصال الكامل.

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