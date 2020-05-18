شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية: تجربة عودة «البوندزليجا» ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية استئناف الدورى الألمانى بالناجح. وفى لقاء مع محطة «شبورت 1» الرياضية، قال زعيم الحزب المسيحى الاجتماعى البافارى: «المحصلة النهائية هى أن التجربة نجحت»، مشيرا إلى أن ألمانيا خاضت أزمة كورونا بصورة أفضل كثيرا من دول أخرى. وأضاف زودر: «والآن نرسل مرة أخرى إشارة تدل على مدى ما نستطيعه».

يذكر أن الدورى الألمانى هو أول الدوريات الكبرى التى يتم استئنافها مرة أخرى بعد توقف دام لأسابيع بسبب جائحة كورونا.

ورأى زودر أن الدورى أعد «التجربة الكبيرة» بشكل جيد للغاية، وقال إن البداية الجديدة كانت «أفضل مما كان متوقعا».

وقدم زودر مقترحا بهذه المناسبة إلى رابطة الدورى الألمانى قال فيه إن على اللاعبين تحسين طريقة احتفالهم بإحراز هدف، لافتا إلى إمكانية أن يتخلى اللاعبون بصورة أكبر عن التلامس الجسدى فى مثل هذه المواقف.

وخلال مباراة نادى هيرتا برلين وهوفنهايم، التى انتهت بفوز نادى العاصمة بثلاثة أهداف نظيفة، حرص لاعبو هيرتا برلين على الأخذ بتوصيات الرابطة الداعية إلى عدم التلامس الجسدى عند الاحتفال بإحراز هدف.

وقال زودر إنه متأكد من الرابطة ستشدد من قواعدها «فكرة القدم تحظى بدور نموذجى من كل النواحى»، وأعرب عن اعتقاده بأن تجربة المباريات بدون جمهور ستظل على المحك كل أسبوع نظرا لإمكانية تغير الظروف الإطارية.

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