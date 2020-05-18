شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد «الميني فوتبول» يتفقد مقر منطقة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط إجراءات احترازية تفقد أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول مقر منطقة مرسي مطروح ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها لتفقد أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات رافق السيد رئيس الاتحاد الكابتن فكري صالح مستشار الاتحاد الفني للمناطق.

وقد أشاد رئيس الاتحاد أحمد سمير بالمجهود المبذول من الشيخ مستور السرحاني رئيس المنطقة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة الكابتن محمد عجيل نائب رئيس المنطقة والكابتن مساعد عبدالعزيز المدير التنفيذي والكابتن عبدالفضيل عبدالجواد رئيس لجنة المسابقات والكابتن عبدالفتاح عبدالجليل رئيس لجنة الحكام والكابتن عبيد سعد رئيس اللجنة الإعلامية وشهدت الجولة حضور رئيس منطقة الشرقية للميني فوتبول محمد السماحي كضيف شرف.

وصرح السيد رئيس الاتحاد بأنه سعيد بوجوده اليوم في محافظة مرسى مطروح وهذه التحضيرات والأجواء المتميزة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة في ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة مرسي مطروح لمنظومة الميني فوتبول المليئة بالمواهب الشابة والجماهير العاشقة للرياضة بصفه عامة والكرة على وجه الخصوص والتي تضم مراكز شباب متميزة وأن أهم أهدافنا هو توسيع قاعدة الممارسة والانتشار للعبة في ظل كبر المساحة لمحافظة مرسي مطروح والتي تصل إلى ١٨٠٠ كيلو متر ولذلك تم التنسيق مع رئيس منطقة مرسى مطروح الشيخ مستور السرحاني على تواجد ثلاث فروع للمنطقة بمرسي مطروح وسيوة والسلوم من خلال نواب لرئيس المنطقة يسيرون أمور المنطقه وأنشطتها نظرا لبعد المسافات وحتي يتثنى لنا نشر اللعبة في كل ربوع المحافظة وتوجية أبنائنا من شباب المحافظة إلى الرياضة والبعد عن الارهاب والمخدرات في ظل كونها محافظة حدودية لنؤكد أن مصر وقيادتها قريبة من شبابها في كل ربوع الوطن في ظل الاهتمام الكبير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشباب مصر في شتي القطاعات وخاصة الرياضة وكذلك الدعم الكبير من معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي.

والجدير بالذكر أن اللعبة منذ البدء في تاسيسها في مرسي مطروح لاقت قبولا كبيرا لدي شباب المحافظة ونحن في انتظار عودة النشاط الرياضي لإطلاق أنشطتنا وأن اتحاد الميني فوتبول ولد عملاقا بهياكلة كاملا وقادم بقوة لجميع القري والمدن المصرية وانه في خلال فترة توقف النشاط سيتم الانتهاء من تشكيلات جميع المناطق في مختلف محافظات مصر والاستعداد لانطلاق الدوري الأول للميني فوتبول عقب عودة النشاط قريبا بعد الاجتماع والتنسيق مع معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم بقوة للاتحاد وفي الختام توجه رئيس الاتحاد أحمد سمير بالشكر إلى رئيس منطقة مرسي مطروح الشيخ مستور السرحاني والسادة الاعضاء على حفاوة الاستقبال متمنيا لهم التوفيق في كل ما هو قادم حفظ الله مصر حفظ الله الوطن.