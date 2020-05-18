شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتيك بطلا للدوري الاسكتلندي بعد إلغاء الموسم بسبب وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت رابطة الدوري الاسكتلندي لمحترفي كرة القدم، إلغاء الموسم، بسبب جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19».
وقررت الرابطة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز»، اعتبار نادي سيلتيك بطلا لبطولة الدوري.
وجاء قرار الرابطة، بعد أن صوتت الأندية اليوم الاثنين، على إنهاء الموسم مبكرا، بسبب وباء كوفيد 19.
وقالت الرابطة في بيان «تعلن الرابطة اليوم بعد التشاور مع كل الأندية 12 بدوري القسم الأول ومجلس إدارة الرابطة إنهاء موسم 2019-2020 بأثر فوري».
وأضاف «يعني القرار تتويج سيلتيك بلقب بطولة 2019-2020 وهبوط هارتس لدوري الدرجة الثانية».
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