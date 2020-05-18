شكرا لقرائتكم مدحت العدل: لو فيفا حكمت للأهلى فى قضية نادي القرن عمرى ماهباركلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر دكتور مدحت العدل المؤلف والشاعر الغنائى وأحد أهم الفنانين المنتمين للقلعة البيضاء، حيث سيطرت حالة من الجدل بعد قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بفتح قضية نادى القرن العشرين من جديد، وذلك بعد مرور عشرون عامًا على إعلان فوز الأهلي بهذا اللقب ‏ورفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد ‏الأفريقى لكرة القدم.‏

وأضاف العدل فى تصريحات هاتفيه لإذاعة الشباب والرياضة، أن هناك تزوير وتزييف تم من داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم لصالح الأهلى لحصوله على اللقب رغم أن ألقاب الزمالك حينها كانت أكبر مؤكدا أنه إذا حكمت فيفا لصالح الأهلى في تلك القضية "برضو مش هباركلهم" - على حد قوله