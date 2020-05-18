شكرا لقرائتكم أكرم توفيق يعرض الشبه الكبير بينه وبين أخيه على طريقة الحاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أكرم توفيق لاعب خط وسط المارد الأحمر والمعار للجونة، على إظهار الشبه الكبير الذى يجمع بشقيقه عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورتهما معاً وعلق "أكرم رقم 2"، على طريقة الشبه الكبير الذى يجمع وليد سليمان نجم الأهلى مع أشقائه.

وكشف حسام عاشور، كابتن النادى الأهلى، الشبه الرهيب الذى يجمع بين وليد سليمان صانع ألعاب المارد الأحمر وأشقائه، ونشر عاشور عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بالحاوى مع شقيقيه وعلق قائلا، "ياترى مين فيهم وليد"، لتنهال التعليقات الساخرة من زملاء عاشور كان أبرزها من أحمد حمودى لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق الذى قال: "يا دينى على الضحك"، وكشف وليد سليمان الشبه بينه وبين أشقائه أيضاً فى صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط،

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وأبلغ مسئولو النادى الأهلى الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق"، المُعارين لإنبى والجونة على التوالى، بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.