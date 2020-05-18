شكرا لقرائتكم طارق الأدور يشرح أسباب حصول الأهلى على لقب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المعلق الرياضى الشهير طارق الأدور أن النادي الاهلى استحق لقب نادي القرن ولا مجال للشك فى ذلك

وأوضح الأدور فى تصريحات هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة أن اعلان التصنيف سنة ٩٤ تزامن مع انسحاب الاهلى من بطولات افريقيا وبالتالي لم يكن هناك أي نية للتدليس لصالح الأهلى

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مضيفا أن التصنيف عندما وضع عن طريق النقاط لم يتغير حتى الان الا بزيادة عدد نقاط دوري ابطال افريقيا لزيادة عدد الفرق المشاركة

كما أكد أن البطولة الافرو اسيويه لم تحتسب لان بها طرف غير افريقي وهو ما قرره الكاف بإجماع المكتب التنفيذى



وأخيرا قال الأدور أن التصنيف لم يكن بعدد البطولات لانه ليس من العداله احتساب بطوله من مباراة واحدة مقارنة بدوري الابطال والكونغدرالية وبالتالي احتساب السوبر بنقاط اقل من البطولات الكبيره