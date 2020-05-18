شكرا لقرائتكم وسام العابدى: لم أقصر في حق الزمالك والأزمات منعتنى من التألق مع الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد التونسى وسام العابدى نجم الزمالك السابق، أنه لم يدعى الإصابة أو يقصر مع القلعة البيضاء للهروب للترجى التونسى، وقال وسام العابدى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت: "أنا مقصر فى حق مصر وفى حق أصحابى بالمحروسة فلم أحضر للقاهرة منذ الرحيل عن الزمالك بعكس زميلى يامن بن ذكرى، الذى يحرص على الحضور بصفة مستمرة ولكنى اعتزم زيارة مصر قريباً لاستعادة الذكريات الجميلة التى عشتها هنا".

وتابع وسام العابدى: "الفترة التى لعبتها فى الزمالك لم أنساها فهذا النادى له جماهيرية عريضة فى كل الوطن العربى، ويملك تاريخ كبير فى اللعبة، ولكن الفترة التى لعبتها كانت هناك أزمات مادية مع الادارة ولم نكن موفقين وللأمانة كان الأهلى يمتلك فى الفترة من 2006 وحتى 2010 جيلا ذهبياً بخلاف الجيل الحالى".

وعن هروبه من الزمالك للعودة للترجى قال العابدى: "لم أتعمد الإصابة مثلما تردد ولم أهرب للرحيل للترجى التونسى، يشهد الله أنى لم اتخاذل ولا دقيقة ليس فى الزمالك ولكن فى كل الاندية التى لعبتها، أقسم بالله العظيم أعشق الزمالك وبموت فيه وكل الزملكاوية على عينى ورأسى وبقولها وأنا صايم ".

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ويضيف وسام العابدى: "يمكن لعشاق الزمالك سؤال مصطفى المنيرى طبيب الفريق السابق فهو شاهد عيان على أنى لعبت مباراة أفريقية بالقاهرة وكنت مصاباً وكنت سأجرى جراحة الرباط الصليبى ورفضت الخروج حباً فى الفريق الأبيض، بحب الزمالك وربنا يعلم كل حاجة، لعبت ومخدتش فلوس كتيرة ولم أتخاذل يوماً".