شكرا لقرائتكم محمد حلمى : كارتيرون مدرب محظوظ وشيكابالا يستحق حب جماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد حلمى المدرب السابق لنادي الزمالك أنه يتمنى عودة النشاط الرياضى مرة أخرى خاصة وأن هناك عدة فرق افرزت امكانيات فنية كبيرة سواء في مقدمة الجدول أو فى منتصفه

وأضاف حلمى فى تصريحات هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة أنه سعيد بما قدمه في مشواره التدربيبي وفخور به - على حد قوله

وعن نادي الزمالك قال أنه يمتلك أفضل تشكيل له من فترة كبيرة مؤكدا أن جميع لاعبي الزمالك الحاليين حالتهم الفنية عالية مؤكدا أيضا أن باتريس كارتيرون مدرب محظوظ وحاله التوفيق فى العديد من المباريات التى حسمها قبل التوقف بسبب كورونا بينما لم يحالفه الحظ فى توقف قطار انجازاته لذلك اعتبره مدرب محظوظ وغير محظوظ فى آن واحد

واستطرد حلمى حديثه عن الزمالك وعن نجم شيكابالا بصفة خاصة أنه يعيش شيكابالا فى الفترة الأخيرة حالة فنية جيدة خاصة بعدما استقر وتزوج قائلا : " الجواز خلى شيكابالا اتقل واعقل" ويعد هو اللاعب المحبب لجماهير النادي ويستحق ذلك لأنه مخلص لناديه