شكرا لقرائتكم طارق العشرى: قرار عودة النشاط الرياضى بمثابة إحياء للأمل فى نفوس اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر بعودة النشاط الرياضى فى 15 يونيو المقبل بمثابة إحياء للأمل فى نفوس اللاعبين.

وقال العشرى فى مداخلة لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت: "قرار رئيس الوزراء أحيى الأمل فى نفوس اللاعبين، لن أبالغ لو قولت كنا وصلت لمرحلة اليأس، ولكن استبشرت خير بعودة الدورى الألمانى، العجلة هتدور، وستعود الحياة لطبيعتها رويدا رويدا".

ويضيف العشرى: "اليوم أصبح ممل بدون الكرة حتى لعبة التنس التى كنت أمارسها فى سموحة مع غلق النادى أتحرمت منها وبقيت بفضل رياضة المشى فى الوقت الحالى ."

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وعن عودة الدورى قال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى : "نحتاج فترة اعداد لمدة 8 أسابيع لعودة النشاط الكروى، ولا يجب مقارنة وضعنا بالدورى الألمانى، شهر إعداد لا يكفى نحن فى فترة راحة منذ ثلاثة شهور وليس هناك تجهيز بدنى أو تعايش أو انسجام أو مهارات أو خطط، لذا لابد أن نفكر فى الإعداد للدورى الجديد خوفاً من تلاحم المواسم وضغط اللاعبين".

ويعقد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسات عن طريق الكونفرانس مع سمير حلبية رئيس النادى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق من أجل وضع تصور جديد للفترة المقبلة وكيفية إيجاد طرق بديلة فى حالة استمرار الوضع على ماهو عليه.

ويتدرب اللاعبون فى الوقت الحالى بالمنزل طبقا لبرنامج موضوع من المدير الفنى يشرف عليه مخطط الأحمال عن طريق برنامج اون لاين بشكل يومى نظرا لتوقف مسابقة الدورى بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف النشاط بسبب تفشى وباء كورونا القاتل.

ومن المقرر أن يبحث الثلاثى موقف النادى بشكل عام فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الأندية المصرية نظرا لعدم تواجد مورد مالى لكافة الفرق بسبب توقف النشاط.