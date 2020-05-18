شكرا لقرائتكم وسام العابدي: أرقام الصفقات في الدوري المصري مبالغ فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويضيف وسام العابدى : "الامور فى تونس مختلفة ، الترجى فقط هو من يملك أغلى اللاعبين بينما سقف التعاقدات فى النجم الساحلى والافريقى والصفاقسى لايتخطى 200 ألف دولار ، ولدينا أفضل لاعبان هما يوسف البلايلى وأنيس البدرى كانوا يتقاضوا إبان وجودهم فى تونس 400 أو 500 ألف دولار "

وعن تقييمه للمهاجمين فى الدوري التونسى قال وسام العابدى: " حالياً طه ياسين الخنيسى مهاجم الترجى هو الافضل بينما لايملك النجم الساحلى والافريقى مهاجمين مميزين".

كشف التونسى وسام العابدى أنه لم يدعى الاصابة أو يقصر مع القلعة البيضاء للهروب للترجى التونسى،قائلا : " أنا مقصر فى حق مصر وفى حق أصحابى بالمحروسة فلم أحضر للقاهرة منذ الرحيل عن الزمالك بعكس زميلى يامن بن ذكرى الذى يحرص على الحضور بصفة مستمرة ولكنى اعتزم زيارة مصر قريباً لإستعادة الذكريات الجميلة التى عشتها هنا".

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وتابع وسام العابدى : " الفترة التى لعبتها فى الزمالك لم أنساها فهذا النادى له جماهيرية عريضة فى كل الوطن العربى ، ويملك تاريخ كبير فى اللعبة ، ولكن الفترة التى لعبتها كانت هناك أزمات مادية مع الادارة ولم نكن موفقين وللأمانة كان الاهلى يمتلك فى الفترة من 2006 وحتى 2010 جيلا ذهبياً بخلاف الجيل الحالى".

وعن هروبه من الزمالك للعودة للترجى قال العابدى :"لم أتعمد الإصابة مثلما تردد ولم أهرب للرحيل للترجى التونسى ، يشهد الله أنى لم اتخاذل ولا دقيقة ليس فى الزمالك ولكن فى كل الاندية التى لعبتها ، أقسم بالله العظيم أعشق الزمالك وبموت فيه وكل الزملكاوية على عينى ورأسى وبقولها وأنا صايم "

ويضيف وسام العابدى : " يمكن لعشاق الزمالك سؤال مصطفى المنيرى طبيب الفريق السابق فهو شاهد عيان على أنى لعبت مباراة أفريقية بالقاهرة وكنت مصاباً وكنت سأجرى جراحة الرباط الصليبى ورفضت الخروج حباً فى الفريق الأبيض ، بحب الزمالك وربنا يعلم كل حاجة، لعبت ومخدتش فلوس كتيرة ولم أتخاذل يوماً".