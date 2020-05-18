شكرا لقرائتكم طارق الأدور يشرح أسباب حصول الأهلى على لقب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المعلق الرياضى الشهير طارق الأدور إن النادي الأهلى استحق لقب نادي القرن ولا مجال للشك فى ذلك.

وأوضح الأدور فى تصريحات هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة، أن إعلان التصنيف سنة 94 تزامن مع انسحاب الاهلى من بطولات أفريقيا وبالتالي لم يكن هناك أي نية للتدليس لصالح الأهلى.

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وأضاف أن التصنيف عندما وضع عن طريق النقاط لم يتغير حتى الآن إلا بزيادة عدد نقاط دوري أبطال أفريقيا لزيادة عدد الفرق المشاركة، كما أكد أن البطولة الافرو آسيوية لم تحتسب لأن بها طرف غير أفريقي وهو ما قرره الكاف بإجماع المكتب التنفيذى.

وأخيرا قال الأدور أن التصنيف لم يكن بعدد البطولات لانه ليس من العداله احتساب بطوله من مباراة واحدة مقارنة بدوري الابطال والكونغدرالية وبالتالي احتساب السوبر بنقاط اقل من البطولات الكبيره