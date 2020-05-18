شكرا لقرائتكم مدحت العدل: أتمنى استمرار شيكابالا فى الملاعب وأعز أصدقائى أهلاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر مدحت العدل الشاعر والمؤلف الغنائى عن حبه وتقديره لمحمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك مؤكدا أنه يتمنى أن يستر اللاعب فى المستطيل الأخضر لأطول فترة ممكنة

وأضاف عبر مداخلة هاتفية بإذاعة الشباب والرياضة أن شيكابالا يعد أحد رموز نادي الزمالك وله حب ومكانة خاصة عند جمهور الفريق

وعن تعصبه للأبيض قال أنه متعصب للأبيض ولكن أعز أصدقائه أهلاوية مثل حميد الشاعرى وايهاب توفيق وغيرهم الكثير

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كما استنكر العدل حصول الاهلى على لقب نادي القرن وذلك بعد أن سيطرت حالة من الجدل بعد قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بفتح قضية نادى القرن العشرين من جديد، وذلك بعد مرور عشرون عامًا على إعلان فوز الأهلي بهذا اللقب ‏ورفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد ‏الأفريقى لكرة القدم.‏

وأضاف العدل أن هناك تزوير وتزييف تم من داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم لصالح الأهلى لحصوله على اللقب رغم أن ألقاب الزمالك حينها كانت أكبر مؤكدا أنه إذا حكمت فيفا لصالح الأهلى في تلك القضية "برضو مش هباركلهم" - على حد قوله