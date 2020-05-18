شكرا لقرائتكم مارتن يول: شعبية الأهلي تجعله أكبر ناد في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وعبر مارتن يول في تصريحات اختص بها شبكة "Ham&High" الإنجليزية، عن سعادته بتدريب عملاق الدوري المصري خلال مشواره التدريبي، خلال الفترة التى قضاها في موسم 2015/2016، ونجح في إنهاء الموسم بالفوز ببطولة الدوري المصري ولكنه رحل بعد ذلك بسبب نتائج الفريق السيئة في دوري أبطال إفريقيا.
وعن تجربته مع المارد الأحمر قال: "الأهلي ربما يكون أكبر نادٍ في العالم بسبب شعبيته الجارفة المقدرة بالملايين في مصر، لكن توتنهام بالنسبة لي فريقي المفضل لأنه يظل دائمًا محطة مهمة جدًا في مسيرتي المهنية".
وتحدث الهولندي عن مشواره في الأندية المختلفة حول العالم من خلال حواره الذي نقلته وقال: "سعيد وفخور كوني جزء من تاريخ نادٍ كبير مثل توتنهام".
وتابع: "العمل في مثل هذا النادي الكبير يعطيني شعورًا جميلًا، وبالطبع، عملت مع الكثير من الأندية الكبيرة مثل أياكس وفالفيك (هولندا)، هامبورج (ألمانيا) والأهلي (مصر)".
وقاد مارتن يول الأهلي فى 29 مباراة في مسابقات الدوري الممتاز- كأس مصر – دوري أبطال أفريقيا”، حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 6 ،وخسر فى 5 مباريات.
سجل لاعبو الأهلي 56 هدفا،واستقبلت شباكهم 28 هدفا.
دوري أبطال أفريقيا:
قاد مارتن يول الأهلي فى 9 مباريات، حقق الفوز فى 3 ،وتعادل فى 4 و خسر فى مباراتين.
سجل لاعبو الأحمر 11 هدفا،واستقبلت شباكهم 9 أهداف.
الدوري الممتاز:
قاد الأهلي فى 14 مباراة،حقق الفوز فى 10 ،وتعادل فى مباراتين،وخسر مباراتين.
سجل لاعبو الأحمر 32 هدفا مقابل 11 هدفا.
كأس مصر:
لعب 5 مباريات،حقق الفوز فى 4 ،وخسر لقاء وحيدا.
سجل لاعبو الأهلي 9 أهداف،واستقبلت شباكهم 5 أهداف.
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