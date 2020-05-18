شكرا لقرائتكم مارتن يول: شعبية الأهلي تجعله أكبر ناد في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعبر مارتن يول في تصريحات اختص بها شبكة "Ham&High" الإنجليزية، عن سعادته بتدريب عملاق الدوري المصري خلال مشواره التدريبي، خلال الفترة التى قضاها في موسم 2015/2016، ونجح في إنهاء الموسم بالفوز ببطولة الدوري المصري ولكنه رحل بعد ذلك بسبب نتائج الفريق السيئة في دوري أبطال إفريقيا.

وعن تجربته مع المارد الأحمر قال: "الأهلي ربما يكون أكبر نادٍ في العالم بسبب شعبيته الجارفة المقدرة بالملايين في مصر، لكن توتنهام بالنسبة لي فريقي المفضل لأنه يظل دائمًا محطة مهمة جدًا في مسيرتي المهنية".

وتحدث الهولندي عن مشواره في الأندية المختلفة حول العالم من خلال حواره الذي نقلته وقال: "سعيد وفخور كوني جزء من تاريخ نادٍ كبير مثل توتنهام".

وتابع: "العمل في مثل هذا النادي الكبير يعطيني شعورًا جميلًا، وبالطبع، عملت مع الكثير من الأندية الكبيرة مثل أياكس وفالفيك (هولندا)، هامبورج (ألمانيا) والأهلي (مصر)".