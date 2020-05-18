شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: لابد من التعايش مع فيروس كورونا ونرجع النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر رضوان نجم الأهلى السابق، أن فيروس كورونا المستجد لابد أن يتم التعايش معه خلال المرحلة المقبلة بعودة الحياة للرياضة من أجل المتضررين، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 5 ملايين فرد يعمل فى قطاع الرياضة من بينهم 10% تقريبا لم يتأثر بحكم عقودهم مع أنديتهم و90% متضررين بشكل كبير جدا.

وأبدى رضوان رضاءه عن الضوء الأخضر، الذى منحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى عن عودة الحياة تدريجيا للرياضة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيدا لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الاستفسار من الوزير عن إمكانية عودة الأندية للتدريبات يوم 15 يونيو المقبل، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن عودة الأنشطة للأندية الرياضية تدريجيا بداية من هذا الموعد، خاصة وأن اتحاد الكرة يرغب فى استئناف المسابقة منتصف يوليو المقبل على أن تحصل الأندية على 4 أسابيع كفترة إعداد قبل استكمال الدورى.