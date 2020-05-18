شكرا لقرائتكم جمال حمزة يستعيد ذكريات هدفه فى حرس الحدود وتحية الثعلب الصغير.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد جمال حمزة نجم الزمالك السابق عبر حسابه على انستجرام ذكريات تحية الثعلب الصغير حازم إمام له بعد تسجيله هدفاً رائعاً فى شباك حرس الحدود بالدوري بعد لقطة مهارية من النجم الموهوب ، ويرى حازم إمام أن جمال حمزة " أحرف " من لعب بجاوره فى الزمالك قائلا : " لاعب كبير ومميز ويمتلك مهارة رائعة ، وحزنت كثيرا لرحيله إلى النادى الأهلى وكنت رافض ذلك ، مضيفاً أن هناك أكثر من لاعب مميز فى الكرة المصرية من الناحية المهارية مثل عبد الستار صبري و محمد زيدان و محمد أبو تريكة ، مضيفاً :" الآن لا يوجد لاعب مهاري مثل السابق والوحيد القريب من ذلك هو عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ولكنه لا يمتلك المهارة " مش حريف " مثل هؤلاء النجوم السابقين".

على الجانب الأخر ، أكد جمال حمزة ق أن هناك العديد من الظروف التي أثرت على مسيرته أبرزها التخبط الإدارى في ناديه الزمالك خلال فترة لعبه، وقال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير :"بعض اللاعبين يحتاجون لمعاملة خاصة لتقديم أفضل ما لديهم وأنا منهم..جيلي في الزمالك كان مميز للغاية وكان هناك تنافس كبير مع الأهلي"، وأعترف جمال حمزة أن أرتكب بعض الأخطاء واتخذ قرارات غير مدروسة خلال مسيرته الكروية، معلقاً :"المواهب في مصر قلت بشكل كبير وهذا الأمر رأيته بعيني في قطاع الناشئين بالزمالك خلال الـ3 سنوات الماضية..مصطفي محمد ورمضان صبحي طفرات في الملاعب المصرية حالياً.

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وتابع جمال حمزة أن إدارة الأهلي تعاملت معه باحترام بعد توقيعه للأحمرعقب عودته من رحلة الاحتراف في المانيا، مؤكداً أن الأهلي برفقة العديد من الأندية دخلوا في مفاوضات لضمي خاصة وأنه لم يتلقى عرضاً من الزمالك للعودة، معلقاً :"فسخت عقدي قبل لعب أي مباراة وتواجدت معهم في معسكر خارجي إلا أنني وجدت الموضوع صعب لذلك قررت التراجع والرحيل عن القلعة الحمراء وطلبت جواز سفري من كابتن هادي خشبة والذي وافق على الفور"

وكشف جمال حمزة أن أسماعيل يوسف من أفضل المدربين الذين تعامل معهم طوال مسيرته الكروية، متابعاً أن فترة لعبه مع الجونة كانت جيدة للغاية قبل أن يعود مُجدداً لبيته نادي الزمالك.