شكرا لقرائتكم مولر: يجب تجاهل مسألة غياب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ حامل لقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه يجب التأقلم مع غياب المشجعين، ومحاولة مواصلة الانتصارات من أجل حصد لقب جديد للعملاق البافاري.

وأصبح الدوري الألماني يوم السبت الماضي أول مسابقة أوروبية كبرى تستأنف الموسم بعد توقف شهرين بسبب جائحة كوفيد-19، ونجح بايرن في الحفاظ على تصدر المسابقة بفارق أربع نقاط بعد الفوز 2-صفر على أونيون برلين يوم الأحد.

وقال مولر لموقع النادي: مستوانا كان جيدا لكن بكل تأكيد هناك فرصة للتطور. نحن متحمسون كما كان الأمر قبل أول جولة في أغسطس.

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وأضاف المهاجم الذي مدد عقده الشهر الماضي مع بايرن وحتى 2023 :تعامل الفريقان بشكل جيد مع الظروف. ينصب تركيزنا على الرياضة بمجرد استئناف النشاط الكروي. بكل تأكيد يمكن للجماهير أن تعطي حماسا أكبر لكن يجب تجاهل ذلك.

وتابع مهاجم منتخب ألمانيا: نحن نتصدر المسابقة بفارق أربع نقاط ولقد قطعنا خطوة إضافية نحو تحقيق هدفنا الأكبر.

وقبل آخر ثماني جولات يملك بايرن، الذي يحلم بحصد اللقب للموسم الثامن على التوالي، 58 نقطة بفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-صفر على شالكه يوم السبت.