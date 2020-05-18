سلتيك بطلا اسكتلندا للعام التاسع تواليا بعد قرار إنهاء الموسم

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لندن: توج سلتيك الاثنين بطلا للدوري الاسكتلندي لكرة القدم للعام التاسع على التوالي، بعد قرار رابطة المحترفين (اس بي اف ال) إنهاء موسمها بشكل نهائي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعند تعليق البطولة في منتصف آذار/مارس الماضي، في المرحلة 30، كان سلتيك متصدرا برصيد 80 نقطة، بفارق 13 نقطة عن غريمه التاريخي رينجيرز الذي لديه مباراة أقل.

وقالت الرابطة في بيان لها "بعد التشاور مع جميع أندية الدرجة الممتازة الـ12، قرر مجلس الرابطة إنهاء موسم الدوري الممتاز 2019-2020، بشكل فوري".

وهذا هو اللقب التاسع لسلتيك تواليا، ليكرر إنجاز رينجرز، ويقترب من رقمه القياسي بعدد ألقاب البطولة المحلية، حيث بات في رصيده 51 لقبا مقابل 54 لفريق المدرب والنجم السابق لليفربول الانكليزي ستيفن جيرارد.

وقال الرئيس التنفيذي لسلتيك بيتر لاويل "من المعيب، بالطبع، أننا لم نفز باللقب أمام جماهيرنا (في الملعب). ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر مدى جدارتنا بهذا اللقب".

وأضاف "بينما نحتفل بهذا الإنجاز الرائع والمستحق، يجب أن نأخذ بعض الوقت للنظر في الظروف التي نمر بها جميعا، وأن نتذكر أولئك الذين ساعدونا خلال هذه الأوقات الفريدة والمليئة بالتحديات، بشجاعة ونكران للذات (...) نحن نهدي هذا اللقب لكل من اهتم بنا ولجميع الذين تأثروا بهذه الأزمة".

وتم اعتماد صيغة عدد النقاط في المباراة الواحدة لتحديد الترتيب النهائي للبطولة، ما قد يؤدي إلى هبوط هارتس في حالة عدم التوصل لاتفاق في المحادثات القائمة على شكل البطولة في الموسم المقبل.

وتعتمد قاعدة الصيغة المتبعة على قسمة عدد النقاط المتحصل عليها، على عدد المباريات التي لعبها الفريق، وفي حالة سلتيك يكون لديه 2,6667، مقابل 2,3103 لرينجرز وأخيرا هارتس 0,7667 نقطة.

وكانت البطولات الثلاث الأخرى تحت الدرجة الممتازة قد أنهيت قبل أكثر من شهر عندما مررت الأندية قرارا مثيرا للجدل سمح لمجلس الرابطة بإنهاء الدوري الممتاز أيضا إذا رأى أنه لم يعد من الممكن اقامة المباريات.

ووافقت أندية الدرجة الممتازة، خلال إجتماع لها الأسبوع الماضي، على أن فكرة استكمال البطولة لم تعد واقعية.

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ولن يكون بإمكان الأندية الإسكتلندية العودة للتدريب قبل العاشر من حزيران/يونيو المقبل على أقرب تقدير، بسبب القيود المفروضة في البلاد التي تعتبر جزءا من بريطانيا.

وتعد المملكة المتحدة، أكثر الدول تأثرا في القارة الأوروبية بفيروس "كوفيد-19"، من حيث الوفيات والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، بعد ارتفاع عدد ضحاياه إلى أكثر من 34 ألف شخصا من اصل ما يزيد عن 243 ألف إصابة معلنة.

- الجوائز المالية -

كما سلطت الأندية الضوء على تكلفة الاختبارات الصحية لفيروس "كوفيد-19" وحقيقة أن عقود عدد كبير من اللاعبين ستنتهي في ايار/مايو وحزيران/يونيو، ما يجعل استئناف الموسم غير عملي.

وأصبح بإمكان الرابطة مع إنهاء البطولة، الإفراج عن دفعة نهائية من الجوائز المالية للأندية على أساس مركزها في جدول الترتيب.

وقال نيل دونكاستر، الرئيس التنفيذي للرابطة "يوم الجمعة، أعربت أندية الدرجة الممتازة عن رأيها بوضوح وإجماع بأنه لا يوجد احتمال واقعي لاستكمال المباريات المعلقة من موسم 2019-2020".

وأضاف "اجتمع مجلس الرابطة هذا الصباح وتماشيا مع الاتفاق الصريح للأندية الأعضاء في نيسان/أبريل، قرر المجلس إنهاء الموسم".

وتابع "بعد هذا القرار يمكننا الآن دفع حوالي 7 ملايين جنيه استرليني (8,5 مليون دولار) كرسوم لمساعدة الأندية على البقاء واقفة على قدميها خلال هذا الوقت العصيب جدا".

وكانت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا قد أعلنت عن إنهاء بطولاتها بسبب فيروس كورونا.

ومع ذلك، تأمل دول أخرى في جميع أنحاء أوروبا في أن تحذو حذو الدوري الألماني، الذي استعاد نشاطه السبت لكن خلف أبواب موصدة وبسلسلة من تدابير السلامة الصارمة لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية وكل المعنيين باللعبة.