إلى 22 أغسطس.. تقارير تلمح لاحتمالية تمديد موسم الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 (د ب أ):

كشفت تقارير صحفية في انجلترا عن احتمال تمديد موسم الدوري الإنجليزي إلى الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصادرة اليوم الاثنين أن المسؤولين يسعون من خلال ذلك إلى ضمان إمكانية إتمام لعب المباريات المتبقية في دوري الدرجة الأولى.

وسيعقد مسؤولو المسابقة اليوم مشاورات مجددا حول خطط استئناف الدوري، وستتركز المشاورات على ظروف التدريب أثناء جائحة كورونا.

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يشار إلى أن المرجح حتى الآن هو استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في الثاني عشر من يونيو المقبل، غير أن تقارير إعلامية ترجح تأجيل هذا الموعد لأسبوع آخر.

كانت الحكومة البريطانية مهدت الطريق في الأسبوع الماضي أمام استئناف البطولة شريطة الالتزام باحتياطات صارمة للسلامة وعدم ارتفاع أعداد مصابي كورونا في انجلترا.

كانت المسابقة توقفت منذ الثالث عشر من مارس الماضي بسبب الجائحة، وحتى ذلك التاريخ كان قد تم لعب 29 أسبوعا من 38 أسبوعا، ويتصدر ليفربول جدول الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه ويحتاج فقط إلى الفوز في مباراتين لضمان الحصول على الدرع لأول مرة للفريق منذ 30 عاما.