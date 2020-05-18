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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
انتظم الفريق الأول بنادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، في التدريبات الجماعية وفقا للمرحلة الثالثة التي أقرتها الحكومة الإسبانية.
ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر "تويتر"، صورة من تدريبات الفريق الجماعية والتي شهدت مشاركة كل من سيرخيو راموس، داني كارفخال وغيرهم".
ويقتضي البروتوكول الطبي في إسبانيا، تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تضم كل منها 10 لاعبين على الأكثر.
وكان برشلونة قد عاد للتدريبات الجماعية صباح اليوم الاثنين، بعدما أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر للأندية بتنفيذ المرحلة الثالثة قبل استئناف الليجا.
جدير بالذكر أن أندية الدوري الإسباني في انتظار القرار النهائي لاستئناف النشاط الكروي، وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا قد ألمح إلى أن 12 يوليو قد يكون موعد مقترح لاستكمال الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. ريال مدريد يعود للتدريبات الجماعية تمهيدا لاستئناف الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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