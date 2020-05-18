القبض على مهاجم تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أُلقي القبض على كالوم هودسون أودوي مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد حادث يتعلق بسيدة في منزله بغرب العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن أودوي /19 عاما / تم إطلاق سراحه بكفالة، كما أكدت حضور سيارة إسعاف.
نقلت الصحيفة ذاتها، عن المتحدث باسم شرطة العاصمة قوله : "تم استدعاء الشرطة وخدمة الإسعاف في لندن في الساعة الثالثة و53 دقيقة يوم أمس الأحد، بعد الإبلاغ عن وجود امرأة ليست على مايرام".
وأضاف : "تم القبض على رجل في مكان الحادث، وتم إطلاق سراحه بكفالة، ليعود مرة أخرى في شهر يونيو المقبل، التحقيقات مستمرة".
وذكرت" صن" ان هودسون اودوي تحدث مع الفتاة عبر شبكة الإنترنت أولا قبل أن يدعوها لمنزله.
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