مدافع فيرونتينا: لم أعلم أني مُصاب بكورونا.. وعانيت لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف مارتن كاسيريس مدافع فيورنتينا، عن معاناته مع الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في إصابة الكثير من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، وكانت إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا بسبب الوباء.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا"، قال كاسيريس: "شعرت بشيء ما في رئتي، لم أكن أعرف أنني مصاب بالفيروس".

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وتابع: "لقد ظل في جسدي 60 يوما، ظهرت عليّ بعض الأعراض بين 8 و15 مارس".

وواصل: "خلال التدريبات في المنزل، شعرت بشئ في رئتي، طلبوا مني الخضوع للحجر الصحي لمدة 20 يوما".

وأتم: "لقد تأكدت من تعافيّ، أجريت اختبارا وجاءت النتيجة سلبية".