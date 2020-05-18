مارتن يول: الأهلي صاحب الشعبية الأكبر في العالم

قال الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي إن القلعة الحمراء تبقى صاحبة أكبر شعبية في العالم. وأكد يول في تصريحات لصحيفة إنجليزية أنه فخور بتجاربه التدريبية ومن بينها الأهلي الذي يعتبره أكبر شعبية في العالم. في العالم. وأوضح أن التجربة الأفضل في مشواره كانت مع توتنهام الإنجليزي بعدما صنع فريقاً كبيراً وكتب اسمه ضمن تاريخ هذا النادي العريق.

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