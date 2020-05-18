برشلونة يستخدم لاعبه المعار ألكانتارا في صفقة مارتينيز

أبدى نادي برشلونة الإسباني استعداداه للاستغناء عن لاعبه رافينيا ألكانتارا، والمعار إلى صفوف فريق سيلتا فيجو، لصالح فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو المقبل.
أشارت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين،
كان ألكانتارا، قد سبق وأن خاض تجربة مع إنتر ميلان عام 2018.
وطرح برشلونة عددًا من لاعبيه أمام الإنتر الذي سيفاضل بينهم، من أجل تخفيض المقابل المادي لضم لاوتارو مارتينيز.
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