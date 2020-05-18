برشلونة يستأنف تدريباته الجماعية استعدادًا للدوري الإسباني

عاد فريق برشلونة الإسباني، إلى تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، تحت قيادة كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني، وذلك عقب موافقة الحكومة في إسبانيا على عودة تدريب الفرق بشكل جماعي ولكن وفق خطة موضوعة، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الليجا مرة أخرى في يونيو المقبل، بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ويقتضي البروتوكول الطبي في إسبانيا

الذي يراعي الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تقسيم اللاعبين خلال التدريبات إلى مجموعات تضم كل منها 10 لاعبين على الأكثر مع الحفاظ على التباعد وتقليل التلامس.

وكان نادي برشلونة قد أصدر بيانًا أمس الأحد عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله العودة

التمرينات الجماعية بدءً من اليوم الاثنين، بعد أن عاد للتدريبات قبل عدة أيام ولكن بشكل فردي بعدما أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر للأندية بالعودة للتدريبات.

وكانت رابطة الأندية الإسبانية أبلغت الجميع بالوصول إلى المرحلة الثالثة، حيث سيتمكن لاعبو كرة القدم من أداء التدريبات كمجموعات، بعد خوض التدريبات منذ أيام بشكل منفرد.

وتسمح المرحلة الثالثة اللاعبين من التدريب من خلال المجموعات بحد أقصى 10 أشخاص، وهذا ما أفادت به رابطة الأندية الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية.