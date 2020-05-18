يوفنتوس ينتظر وكيل ديبالا من أجل تمديد عقد اللاعب

ينتظر نادي يوفنتوس الإيطالي وصول وكيل الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب الفريق، من أجل تمديد عقد اللاعب.

أكدت تقارير إيطالية، اليوم الإثنين، أن يوفنتوس اتفق مع اللاعب على تمديد التعاقد حتى عام 2025، على أن يتم رفع راتبه الأسبوعي بسبب ما قدمه اللاعب من مستوى فني الفترة الماضية.

وتستعد الفرق الإيطالية لعودة منافسات الموسم الكروي مجدداً بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس

يذكر أن ديبالا ارتبط اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة إلى الليجا. اللاعب على تمديد التعاقد حتى عام 2025، على أن يتم رفع راتبه الأسبوعي بسبب ما قدمه اللاعب من مستوى فني الفترة الماضية.وتستعد الفرق الإيطالية لعودة منافسات الموسم الكروي مجدداً بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا يذكر أن ديبالا ارتبط اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة إلى الليجا.

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