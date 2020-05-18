رسميًا.. سيلتك يتوج بطلًا للدوري الإسكتلندي بعد إلغائه

أعلنت رابطة الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، واعتبار فريق سيلتك بطلًا للمسابقة المحلية، بعد تعليق البطولة في شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي مازال مستمرًا حتى الآن.

جاء ذلك عقب اجتماع أعضاء رابطة الدوري الإسكتلندي، مع الأندية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وتقرر إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، وتتويج فريق سيلتك باللقب، بسبب عدم استكمال منافسات البطولة للحد من انتشار

وقررت الرابطة منح لقب البطل لفريق سيلتك حيث يتصدر الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه رينجرز، ليتوج باللقب التاسع على التوالي، فيما احتل هارتس المركز الأخير برصيد 23 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أقرب فريق في الترتيب.