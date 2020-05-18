رسميًا.. الفيصلي السعودي يجدد عقد مدافع الفريق

أعلن نادي الفيصلي السعودي تجديد عقد مدافع الفريق الاول لكرة القدم البرازيلي رافاييل دا سيلفا، وذلك ضمن خطة النادي للحفاظ على قوام الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة وعودة النشاط الكروي. النشاط الكروي. وأكدت التقارير أن تحركات الإدارة لتجديد عقد اللاعب جاء بناءً على رفبة المدير الفني للفريق بريكليس شاموسكا والذي طالب باستمراره مع الفريق للفترة المقبلة. طالب باستمراره مع الفريق للفترة المقبلة. كتب الفيصلي عبر تويتر: أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي دا سيلفا لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

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