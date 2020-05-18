اتحاد السلة: جاهزون لعودة النشاط الرياضي

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، عن موقفه من استئناف الموسم الرياضي الذي تم إيقافه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال أبو فريخة في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أنهم جاهزون لعودة

النشاط الرياضي ومستعدون لتنفيذ أوامر الدولة بشأن عودة النشاط.

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وواصل قائلًا: إن بطولة دوري سوبر السلة اقترب من الانتهاء، متبقٍ فيها مباراة أو اثنتان في نصف

النهائي بين الأهلي والجزيرة، بينما تأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية بعد إقصائه للزمالك.

وأضاف أبو فريخة قائلًا، من الضروري أن يوجد حلول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتي يكون على رأسها منع حضور أي أشخاص وتعقيم جيد للملاعب واللاعبين والحكام وفريق طبي كامل متابع للموضوع.