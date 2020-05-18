القبض على لاعب تشيلسي بعد هجومه على امرأة

ألقت الشرطة القبض على كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، بعد شجار مع امرأة وتهجمه عليها.
نُقلت المرأة إلى المستشفى بينما احتجزت الشرطة رجلًا في المنطقة ذاتها وبقي قيد الحجز.
وشارك هودسون-أودوي "19 عامًا" في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز
كما شارك الجناح الشاب في مباراته الدولية الأولى العام الماضي وظهر حتى الآن في ثلاث مباريات مع المنتخب الإنجليزي.
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