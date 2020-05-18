بالأرقام.. كل ما قدمه وليد أزارو مع الاتفاق السعودي

تراجع نادي الاتفاق السعودي عن فكرة شراء عقد النجم المغربي وليد أزارو بصفة نهائية، والذي يلعب ضمن صفوف الفريق على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الكروي الجاري .

وأعلن خالد العطوي عن عودة أزارو إلى الأهلي بعد نهاية

إعارته بنهاية الموسم الجاري مع التأكيد على بقاء جميع نجم الفريق الأجانب وتكشف لغة الأرقام عن المستوى الجيد الذ ظهر عليه أزارو مع الاتفاق .

وخاض النجم المغربى مع الاتفاق 7 مباريات بالدورى

السعودي للمحترفين في الموسم الجاري وقبل توقف النشاط بسبب كورونا بواقع 499 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف فقط وصنع هدفا وحيدا.

وسجل أزارو هدفين في مرمى أبها وهدف وحيد في مرمى الفيصلي بينما صنع هدفًا في شباك الحزم ولم يسجل في مباريات الأهلى والوحدة والحزم والهلال والشباب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .