أبو تريكة يكتسح محمد صلاح في استفتاء الشركة الراعية للكاف

حسم محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني المصري المعتزل، استفتاء “توتال” الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي “كاف”، حول أفضل لاعب أفريقي، بعدما تفوق على مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي.

استفتاء الشركة الراعية للكاف التي أجرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شهد تفوقا مصريا بعدما تأهل الثاني محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حسمه الأول لصالحه.

شهد التصويت في النهائي تفوق كاسح لمحمد أبو تريكة، حيث حصل على 91% من إجمالي الأصوات التي بلغت 47 ألف صوتا، بينما اكتفى محمد صلاح بالحصول على 9% فقط.

Advertisements

الاستفتاء الذي قامت بطرحه الشركة الراعية للجمهور، شهد منافسات قوية بين عدد من النجوم الافارقة المعتزلين والحاليين، مثل أبو تريكة ومحمد صلاح والجزائري رياض محرز، والإيفواري يايا توريه، والكاميروني صامويل إيتو، والغاني عبيدي بيليه.

محمد أبو تريكة في طريقه للنهائي تخطى كل من الإيفواري دروجبا، والنيجيري أوكوشا، والجزائري رياض محرز، والكاميروني صامويل إيتو.

بينما تفوق صلاح على المالي كانوتيه، والسنغالي حاجي ضيوف، والنيجيري كانو، والإيفواري يايا توريه.