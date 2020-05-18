مهاجم الزمالك السابق: “التهريج” سبب خلافي مع مدرب الفراعنة

كشف جمال حمزة لاعب الزمالك السابق عن سبب أزمته مع حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، والتي كانت سبب في عدم ضمه لقائمة “الفراعنة”.

مهاجم الزمالك السابق أكد أنه حدث سوء تفاهم بينه وبين حسن شحاتة، بعدما فهم المدير الفني للمنتخب تصريحاته بشكل خاطئ، مشددا على أن لم يكن يقصد الإساءة إلى المعلم.

حمزة قال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أنه سمع تصريحات تلفزيونية لحسن شحاتة عن سبب ضمه له للمنتخب حينها، وعلق عليه بقوله “تهريج”، مما اغضب المدرب الذي فهم التصريح بشكل خاطئ.

شدد وصيف الدوري السابق على أنه كان يقول هذا التصريح على سبيل الدعابة ولم يكن يقصد أي اهانة لحسن شحاتة، مشددا على أنه أخطأ وقتها وما كان يجب عليه أن يتحدث بهذا الشكل، كاشفا عن أنه قام بتوضيح موقفه للمدرب الذي تفهم الأمر حينها.

ويعد جمال حمزة أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك، حيث يعد خامس هدافي الفريق عبر تاريخه برصيد 76 هدف، ويعد ثالث هدافي الفريق الأبيض في مواجهات القمة ضد الأهلي برصيد 7 أهداف.