بث مباشر | مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبريمن في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة “فيردر بريمن” فريق “باير ليفركوزن” في أهم مباريات اليوم الاثنين 18-5-2020 في ختام الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق اليمني“حسن العيدروس”، ستنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيسير شتاديون” بمدينة بريمن.

يدخل صاحب الأرض فريق “فيردر بريمن” المباراة وعينه على تحقيق الفوز للحصول على نقاط المباراة كاملة، من أجل الوصول إلى النقطة الـ 21، لتعزيز حظوظه في الخروج من منطقة الهبوط.

ويقبع الفريق الملقب بـ “دي غرون ڤايسن” في المركز قبل الاخير برصيد 18 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل 6، وخسر 14 لقاء، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع “آينتراخت فرانكفورت”.

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في المقابل عاش فريق “باير ليفركوزن” فترة ممتازة قبل ظهور فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي لأكثر من 60 يومًا، حيث لم يخسر في اخر 5 مباريات بالبونديسليجا، محققًا الفوز في 4 منها وهُزم في لقاء وحيد.

وسيسعى “أسود ليفركوزن” إلى تحقيق الفوز للوصول إلى النقطة الـ50، من أجل مواصلة الصراع على حجز مقعد يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 47 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن “لايبزيج” صاحب المركز الرابع.

يذكر ان مواجهة الدور الاول بين الفريقين انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين في شباك كل فريق، في المباراة التي اقيمت على ملعب “باي آرينا.

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