محمد فاروق: لن ألعب للأهلي والزمالك.. “مرتاح” في بيراميدز

يرى محمد فاروق صانع ألعاب فريق بيراميدز أن تواجده مع فريقه أفضل من الانتقال إلى أحد فريقي الأهلي والزمالك، متمنيا التتويج مع الفريق بلقب الكونفدرالية.

لاعب الأهلي السابق قال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أنه لا يفكر في الرحيل عن بيراميدز في حالة تلقيه عرضا من جانب الأهلي والزمالك.

وانضم فاروق لصفوف الأهلي قادما من المقاولون العرب في صيف موسم 2014-2015 لكنه رحل سريعا في الموسم التالي بعد استغناء النادي الأحمر عنه بشكل مجاني.

لاعب بيراميدز أكد أنه قام بتمديد تعاقده مع بيراميدز، مشددا على أنه سعيد للغاية و”مرتاح” لوجوده مع الفريق في ظل توفير الإدارة لكل الإمكانيات التي تساعده على التألق.

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وكان بيراميدز قد ضم محمد فاروق إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018 قادما من صفوف المقاولون العرب.

وأشاد فاروق بصفقة انضمام أحمد فتحي لاعب الأهلي للفريق خلال الموسم المقبل، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون اللاعب دعم كبير للفريق مثل صفقة عبد الله السعيد الذي انضم لبيراميدز الموسم الماضي.

وأتم اللاعب تصريحاته متمنيا أن ينجح بيراميدز في الفوز بلقب كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” خاصة أنه قدم مستوى رائع خلال المرحلة الماضية من البطولة.

وتأهل بيراميدز إلى دوري نصف نهائي الكونفدرالية ليواجه فريق حوريا الغيني، في حال استئناف البطولة التي توقفت على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.