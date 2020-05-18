الحكومة المصرية: الدوري يعود على طريقة البوندسليجا

كشفت الحكومة المصرية عن بعض التفاصيل الخاصة بمسألة عودة النشاط الكروي عقب التوقف الاجباري الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا المستجد.

السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أكد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أن الخامس عشر من شهر يونيو المقبل قد يشهد الإعلان عن عودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

سعد أشار إلى أن إقامة الدوري الممتاز خلال الفترات الماضية في ظل عدم حضور الجماهير يمثل ميزة سوف تسهل عودته، مؤكدا في الوقت ذاته أن وجود 22 لاعبا في أرض الملعب يمثل عيب بسبب وجود اختلاط بينهم.

وكشف المتحدث باسم الحكومة عن وجود تواصل مع المسئولين عن الكرة في ألمانيا، للاستفادة من تجربتهم في إعادة الدوري من جديد، لتطبيق ذلك عند استئناف الدوري في مصر.

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وعاد الدوري الألماني مجددا يوم السبت الماضي، حيث أقيمت 6 مباريات بالجولة 26، بداية من مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه والتي انتهت لصالح اصحاب الأرض برباعية نظيفة.

وشدد نادر سعد على أن الحكومة سوف تضع خطة شاملة لعودة النشاط، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، والتي سوف يتم تطبيقها بكل حسم وشدة، يأتي على رأسها ارتداء الكمامة وعدم الاختلاط في غرف الملابس وحافلة الفريق.

وأنهى السفير المصري تصريحاته مؤكدا أن تجربة استئناف الدوري يجب أن تحدث، في ظل عدم وضوح الرؤية الخاصة بالتخلص من فيروس كورونا، والذي قد يمتد وجوده خلال العام المقبل، وهو ما يهدد بداية الدوري الجديد.

يذكر أن الدوري المصري كان قد توقف عند الجولة الثامنة عشر في منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.