المعلق بلال علام: شعبية الزمالك في الخليج أكبر من الأهلي ، وشيكابالا يمتعني عن أبو تريكة وصلاح

أكد المعلق بلال علام أن شعبية نادي الزمالك في منطقة الخليج جارفة، وأنه ترك تشجيع الأهلي في 2005، وشيكابالا لاعب ممتع.

أطلق معلق قنوات السعودية الرياضية تصريحات مثيرة، حيث أكد أن فريق الزمالك يتمتع بشعبية جارفة، تتفوق كثيرا على شعبية الأهلي في دول الخليج العربي.

علام كشف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “جمهور التالتة” على شاشة “أون تايم سبورت” عن قيامه بترك تشجيع الأهلي منذ عام 2005، مشيرا إلى أنه كان مشجع متعصب لبطل الدوري المصري قبل ذلك الوقت.

وعند سؤاله عن اللاعب الذي يعشق التعليق على مبارياته، من بين شيكابالا لاعب الزمالك، وأبو تريكة لاعب الأهلي السابق، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أكد المعلق المصري أنه يعشق التعليق على المباريات التي يشارك فيها الأول.

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وعن نادي القرن، أكد علام أن الأهلي هو نادي القرن في أفريقيا، مشددا على أن الأوراق تقول ذلك، الفريق الأحمر هو نادي القرن بقرار من الكاف، وسيظل كذلك حتى يجد جديد في هذا الملف.

وأنهى علام تصريحاته مشددا على أن الزمالك هو الفريق الأقرب للفوز بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في حال استكمالها، مؤكدا أن حظوظ الفريق الأبيض أعلى من الأهلي.

وتأهل الزمالك والأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري الأبطال، حيث من المقرر أن يواجه الأول الرجاء المغربي، بينما سيواجه الفريق الأحمر الوداد بطل النسخة قبل الماضية.