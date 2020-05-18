رياضة | رغم الكورونا.. استثناء الأندية الإسبانية من الحظر والعودة للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم الكورونا.. استثناء الأندية الإسبانية من الحظر والعودة للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى ديفيد تيمور لاعب كرة القدم المقيم بمدينة مدريد الإسبانية، بالقرار الذي يسمح للأندية في إسبانيا أن تبدأ التدريبات بداية من اليوم الإثنين.

وواجهت خطة رابطة الدوري الإسبانية لاستئناف التدريبات في مجموعات مكونة من عشر لاعبين هذا الاسبوع، مشاكل كبيرة عندما أتضح إن في حالة التخفيف التدريجي للغلق في إسبانيا، فإن مدينتي برشلونة ومدريد لم تتقدما رسميا من المرحلة الصفر.

هذا يعني أن التدريب في مجموعات مازال محظورا ولكن الحكومة استثنت أندية دوري الدرجة الأولى.

وقال تيمور، لاعب خيتافي: "لم يكن ليصبح من العدل أن يتم منعنا من التدريبات في مجموعات بسبب أن مدريد لم تتقدم للمرحلة الاولى، بينما سمح لفرق أخرى. كان سيعطيهم هذا أفضلية غير عادلة".

واستفادت أندية مدريد وهي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وخيتافي وليجانيس، بالإضافة للناديين الكاتالونيين برشلونة وإسبانيول من استثناءات الحكومة.

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وهناك آمال أن يعود الدوري من التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا الشهر المقبل.

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وفي سياق آخر اقترب عودة مسابقة الدوري الإسباني بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وهو ما أثر على كل نشاطات الحياة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رابطة الليجا، توصلت لاتفاق مع الاتحاد الإسباني على إقامة مباريات الدوري يوم الإثنين بشكل طبيعي، اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنَّ هذا الاتفاق مهم للغاية؛ لتفعيل خطة استئناف الليجا، ولعب الفرق لمباراة كل 72 ساعة وهو ما يعني أن مباريات الليجا ستقام في كل أيام الأسبوع، لكن يتبقى فقط الحصول على موافقة القاضي أندريس سانشيز ماجرو، المختص بقضايا كرة القدم.

وشددت الصحيفة على أن مباريات الدوري الإسباني ستُقام الساعة 8:00 مساءً في المناطق الأقل حرارة، والساعة 11 مساءً في المناطق الأكثر حرارة.