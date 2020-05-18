رياضة | فيفا يقترح لعب مباراة خيرية لمكافحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر فيفا يقترح لعب مباراة خيرية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتينو، اليوم الإثنين، أن الاتحاد يخطط لإقامة مباراة خيرية، وتخصيص إيراداتها لصالح مكافحة فيروس كورونا.

وقال إنفانتينو: "من مسؤوليتنا إظهار التضامن ومواصلة فعل كل ما بوسعنا من أجل المشاركة في جهود مكافحة كورونا ودعمها".

Advertisements

وأوضح رئيس الفيفا، أن الهدف بالدرجة الأولى يتمثل في تسريع إمكانية إنتاج وسائل لتشخيص وعلاج المرض وإنتاج لقاحات مضادة، لمناهضة انتشار الفيروس.

وأشار انفانتينو إلى أن التفاصيل الخاصة بمكان وموعد المباراة والمشاركين فيها، ليست معروفة بعد في الوقت الراهن، مؤكدا أنه يجري دراسة سيناريوهات مختلفة تتوافق مع التعليمات المتعلقة بالسياسة الصحية.

ومن المنتظر أن يتم جمع التبرعات في إطار المبادرة العالمية "الوصول إلى أدوات كوفيد-19"، لجمع الأموال وجدولتها في الأبحاث والإجراءات المضادة للفيروس المستجد.