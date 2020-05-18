رياضة | برشلونة يطرح اسمًا جديداً على طاولة ضم لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرح اسمًا جديداً على طاولة ضم لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، تتعرض لطرح بعض الأسماء الجديدة، وبناء عليه ستكون هناك اتفاقات ومفاوضات جديدة نسبيًا.

وأوضحت التقارير إن برشلونة قد يعرض لاعبًا جديدًا في الصفقة التبادلية المحتملة مع إنتر ميلان، من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة المُعار حاليًا ضمن صفوف سيلتا فيجو، من الممكن أن يدخل في عملية ضم لاوتارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت التقارير أن إنتر ميلان هو أحد الأندية التي تحب رافينيا، خاصة وأن اللاعب ترك انطباعًا جيدًا في الفترة التي قضاها بقميص النيراتزوري، بعدما انضم له في يناير 2018 ولمدة نصف موسم.

وأضافت أن اسم رافينيا، مُدرج في قائمة اللاعبين الراحلين عن برشلونة، سواء بالبيع النهائي أو الدخول في عمليات تبادلية مع أندية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن رافينيا قد لعب 17 مباراة بالدوري الإيطالي، في 2018، وسجل هدفين وساعد الفريق على العودة للمشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.