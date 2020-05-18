رياضة | لاعب نادي الإمارات يكشف قصة معاناته مع فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب نادي الإمارات يكشف قصة معاناته مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لاعب نادي الإمارات، محمد جمال، عن معاناته مع فيروس كورونا، وأنه لا زال يعانى حتى الآن من آثار إصابته بالفيروس، رغم مرور 12 يوماً على إصابته بالمرض.

أضاف جمال الذي يقضي فترة إعارة مع الإمارات من فريق حتا، أنه مازال يفتقد حاستي الشم والذوق عند تناول الطعام، إضافة إلى معاناته من السعال.

وأشار اللاعب في تصريحات لجريدة البيان، إلى مواظبته على العلاج بانتظام هو وبقية أسرته، حيث كانت زوجته وشقيقته وأطفاله الثلاثة تعرضوا للعدوى.

وتابع جمال أن أسرته بخير في الوقت الحالي، مؤكداُ عدم معاناته مع أمراض مزمنة، كما كشف عن مواظبته على التدريبات في الوقت الحالي بالمستشفى، خاصة تلك التي لا تحتاج إلى معدات، قبل العودة للمنزل واستكمال التدريبات.

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وفي سياق آخر ذكرت تقارير صحفية إماراتية اليوم عن إصابة أول لاعب في بطولة الدوري الدرجة الأولى بفيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن محمد جمال، لاعب فريق "حتا"، المعار لصفوف نادي الإمارات، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت أن الفحوصات التي أجراها اللاعب البالغ 30 عاما جاءت إيجابية وأثبتت إصابته بالفيروس، وهو يتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات.

وأوضحت الصحيفة أن كورونا تسلل إلى الرياضة الإماراتية في الفترة الأخيرة، بعد إعلان وفاة غانم الطاهري إداري فريقي الشباب والناشئين للكرة الطائرة بنادي النصر، بعد أن كان يعاني من مرض الربو.