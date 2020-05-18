رياضة | جمال حمزة يكشف أسباب رحيله عن النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر جمال حمزة يكشف أسباب رحيله عن النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق أسباب رحيله عن النادي الأهلي، بعد توقيعه على عقود الانضمام للقلعة الحمراء، والانتظام في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد الذي أقيم في ألمانيا في ذاك التوقيت.

حمزة حل ضيفًا على قناة أون تايم سبورت وأكد بأنه لم يتأقلم على جو النادي الأهلي، بسبب العمر الطويل الذي قضاها داخل الزمالك.

وتابع لاعب الزمالك السابق بأنه استغل عدم قيده في قائمة الأهلي الإفريقية، ليطلب بعدها الرحيل ويوافق مسؤولو النادي الأحمر على طلبه.

وأشار إلى أن نادي الجونة رفض عودته إلى الزمالك، لأنه ارتبط بعقد معه، ورغبة مسؤولو الجونة في الاستمرار بين صفوفه والاستفادة من خدماته.

وأبدى لاعب الزمالك السابق اعتزازه بالمستوى الذي كان يقدمه في مباريات القمة أمام الأهلي، والتي سجل خلالهم ٧ أهداف.

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وفي سياق آخر استقر نادي الزمالك بشكل رسمي على عدم ضم محمد فاروق صانع ألعاب نادي بيراميدز، والأهلي السابق، خلال الانتقالات المقبلة.

وتراجع الفارس الأبيض عن التفاوض مع محمد فاروق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تمسك إدارة فريق بيراميدز باستمراره خلال الموسم الجديد.

وأوضحت مصادر أن اللاعب يخشى في الوقت نفسه من خطوة ارتداء قميص الزمالك، في ظل وجود تكدس تحت مركز رأس الحربة بالوقت الحالي.

ويشار أن انضم محمد فاروق لـ بيراميدز في موسم 2018، قادمًا من المقاولون العرب، الذي انضم إليه قبل أن يبلغ صفوف الأهلي في 2014، ومن ثم وادي دجلة والإنتاج الحربي.