رياضة | الحميدي ينفي إلغاء الموسم الحالي من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الحميدي ينفي إلغاء الموسم الحالي من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن إلغاء الدوري السعودي، بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتأثيره السلبي على كافة الأنشطة الرياضية.

ونفى عبد العزيز الحميدي، رئيس رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ما تردد في هذا الشأن، مؤكدا أن الفكرة لم يتم طرحها من الأساس خلال الاجتماع الأخير بين الأندية.

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وشدد الحميدي على أن فكرة استئناف الدوري تخضع للمراقبة والتدقيق من جانب الجهات المختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة السعودية إلى أن رابطة الدوري السعودي تسلمت بعض التوصيات من أندية البطولة حول المشاكل والعقبات التي تواجهها في طريق استكمال الموسم، مشيرًا أن الرابطة كانت قد أمهلت الأندية 48 ساعة لتقديم توصياتها عقب الاجتماع الأخير، الذى جرى بين الأندية الخميس الماضى.