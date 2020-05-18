رياضة | رسميًا.. إلغاء الدوري الإسكتلندي وتتويج سيلتك باللقب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. إلغاء الدوري الإسكتلندي وتتويج سيلتك باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الدوري الإسكتلندي، إلغاء المسابقة في نسختها الحالية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وذكرت تقارير بريطانية، أن رابطة الدوري الإسكتلندي عقدت اجتماعًا صباح اليوم الإثنين، وتقرر فيه إلغاء الموسم الكروي، وتتويج فريق سيلتك رسميا باللقب.

وتوج سيلتك بلقب الدوري الإسكتلندي، بعد قرار رابطة الدوري بإنهاء الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعتبر اللقب للموسم التاسع على التوالي، ورقم 51 في تاريخ النادي.

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ويشار أن سيلتك تصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 80 نقطة، قبل توقف المسابقة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه جلاسكو رينجرز الذي حصد 67.

وقال رئيس الاتحاد الإسكتلندي: "كنا نرغب في رؤية الموسم يلعب في الملاعب وأمام المشجعين حتى نهايته، ولكن ليست هذه الطريقة التي كان أي شخص يشارك في كرة القدم يريد أن ينتهي بها الموسم، ولكن بالنظر للظروف الخطيرة الحالية، وغير المسبوقة التي نواجهها، وافق المجلس على إنهاء الموسم الآن وعدم الانتظار لأكثر من ذلك".

وأضاف: "أود اغتنام الفرصة، لتهنئة سيلتك رسميًا بتحقيق لقب الدوري، والتعاطف بصدق مع هارتس على هبوطهم".

واختتم: "لقد تسبب فيروس كورونا في إحداث فوضى في المسابقات الرياضية حول العالم، وستكون العواقب وخيمة لفترة طويلة".

