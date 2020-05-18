رياضة | مهاجم الزمالك يرحب بالانضمام لوادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك يرحب بالانضمام لوادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادب وادي دجلة في مفاوضات قوية مع عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأجرى مسؤولو النادي الدجلاوي مفاوضاتهم مع مهاجم الزمالك لاستطلاع رأيه في الانضمام لصفوف النادي.

وأبلغ السعيد مسؤولو دجلة موافقته على الانضمام لصفوف النادي الدجلاوي في الموسم المقبل، لكنه طلب من إدارة وادي دجلة إنهاء المفاوضات مع الزمالك.

وخرج السعيد من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، حيث فضل عليه مصطفى محمد.

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وفي جانب آخر أشارت تقارير صحفية تونسية، عن شروط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لرحيل فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.

وكان فرجاني ساسي قد انضم إلى الزمالك منذ عامين، قادما من فريق النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "تونس الرقمية"، فإن الزمالك قد حدد 3 شروط لرحيل فرجاني ساسي، على رأسها موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتابعت الصحيفة، أن الشرط الثاني الذي حدده الزمالك هو ضرورة الحصول على البديل المناسب لفرجانى ساسى القادر على تعويض مكانه داخل الفريق.

وأتمت الصحيفة، أن الشرط الثالث الذي حددته إدارة الزمالك هو الحصول على مقابل مالي كبير مقابل الاستغناء عن فرجاني ساسي.