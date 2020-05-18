رياضة | الزمالك ينفي تفاوض الإسماعيلي لضم عواد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينفي تفاوض الإسماعيلي لضم عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت مصادر من داخل أسوار القلعة البيضاء، عن وصول عرض من الإسماعيلي، للتفاوض للحصول على خدمات حارس مرمى الفريق محمد عواد.

وتوالت هذه الأنباء بعد خروج عواد من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بالفترة الماضية.

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وذكرت المصادر أن الإسماعيلي لم يتفاوض مع عواد، كما لا يوجد أي تفكير من الحارس بشأن العودة من جديد لصفوف برازيل مصر، بالإضافة أن كارتيرون لم يحدد حتى هذه اللحظة موقف الراحلين عن الفريق، خاصة في ظل غموض مصير الموسم الحالي.

يشار أن الحارس محمد أبو جبل قد تمكن من تقديم أوراق اعتماده مع الزمالك ويقدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، وأصبح الحارس الأول في الفريق، إلى جانب عودة محمود جنش من الإصابة التي تعرض لها.

ويذكر أن حدثت مفاوضات بين النادي الاسماعيلي ونادي الزمالك واستمرت إلى فترة طويلة ثم تم الاتفاق على ان يباع محمد عواد إلى الزمالك في 2019.