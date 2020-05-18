رياضة | برشلونة يستقر على بديل أومتيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على بديل أومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بديل النجم الفرنسي صامويل أومتيتي الذي من المُنتظر رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري مع فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن البلوجرانا لا يتفاوضون مع إنتر ميلان الإيطالي من أجل حسم التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فحسب بل للحصول على لاعب آخر معه لتكون بذلك بمثابة ضربة مزدوجة في الميركاتو .

وفيما يخص بديل أومتيتي فإنه سيكون السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع النيراتزوري وفي حالة إن حل الأخير بدلاً من الفرنسي سوف يسمح البلوجرانا برحيل بطل العالم 2018 .

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يُذكر أن أومتيتي سبق وأن عانى من إصابات عديدة أبعدته فترات زمنية طويلة منذ إنضمامه للفريق قادماً من ليون الفرنسي وآخر تلك الإصابات عقب عودة الفريق للتدريبات الفردية خلال الأيام الماضية .