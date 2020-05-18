رياضة | الكشف عن أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن أخر تطورات صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم.

واستفسر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مصير رمضان صبحي خلال الفترة القادمة، خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب داخل القلعة الحمراء.

وكان ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول موافقة رمضان صبحي على البقاء فى النادي الأهلي خلال الموسم القادم ولكن فى حال عدم وجود عرض إحتراف قوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية ان هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب 7 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للنادي الأهلي خاصة أن اللاعب، قيمته التسويقية مرتفعه خلال الفترة الماضية.

وكان اللاعب قد ابدي عن رغبته فى الإحتراف الخارجي وخوض تجربة جديدة ولكن تكون بشكل جيد ويكون له دور مع فريق جديد فى اللعب، خاصة أن اللاعب شارك فى الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وشارك صبحي مع الأهلي فى 9 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات ببطولة الدوري المصري وفى 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

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ولدى صبحي 28 مباراة دولية سجل خلالهم هدف وحيد فى مرمي نيجيريا عام 2016 وتأهل الفراعنة وقتها لكأس الامم الإفريقية لنهائيات كأس الأمم 2017.

وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تألق خلال العام الماضي بعدما قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد بطوكيو.

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وفي سياق آخر تسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إلى إيجاد بديل لرمضان صبحي لاعب الفريق المعار من فريق هيدرسيفلد تاون الإنجليزي، والذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في ظل المطالب المادية المرتفعة التي يطلبها الفريق الإنجليزي لبيع اللاعب.

ورشحت لجنة التخطيط للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي العديد من الأسماء على رأسهم الأوروجواياني جاستون سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

وتشمل لائحة الترشيحات أيضًا البرازيلي ماركوس كينو، مهاجم نادي بيراميدز والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، وطاهر محمد طتهر لاعب المقاولون العرب.

وتشير التقاير أن كل الحلول ما زالت مطروحة بشأن التعاقد مع لاعب جناح أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحا أن إدارة الأهلي تسعى لتعويض رحيل رمضان صبحي جناح الفريق الأحمر.