رياضة | تحديد موعدًا مبدئيًا لاستئناف بطولة كأس محمد السادس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 03:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعدًا مبدئيًا لاستئناف بطولة كأس محمد السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، استقر الاتحاد العربي لكرة القدم، على موعد مبدئي لاستئناف بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي توقفت في وقت سابق بسبب تفشي الوباء المستجد.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، إن هناك إجماع داخل الاتحاد العربي لكرة القدم على عدم إلغاء البطولة، وتم تحديد شهر يوليو المقبل موعداً مبدئيًا لاستئناف مباريات المسابقة.

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وكان من المقرر أن يلتقي الشباب واتحاد جدة السعوديان في نصف نهائي البطولة، بحيث تقام مباراة الذهاب في الرياض والإياب في جدة.

أما الإسماعيلي المصري فقد فاز على الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بحساب الدور نفسه، وتتبقى مباراة الإياب المقررة في المغرب.