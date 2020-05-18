حذاء مايكل جوردان الأغلى في التاريخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح حذاء النجم الأمريكي مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة المعتزل، الأغلى في التاريخ بعد بيعه في مزاد علني، عقب النجاح الهائل للسلسلة الوثائقية “الرقصة الأخيرة” التي تلقي الضوء على مسيرة الرياضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” فقد ساهم نجاح السلسة الوثائقية إلى تعزيز مبيعات التذكارات الخاصة بأسطورة كرة السلة الأمريكية، وتداول بعضها بعشرات آلاف الدولارات.. وبات الحذاء الرياضي “إير جوردان 1” الذي انتعله جوردان، الأغلى في التاريخ، بعد أن بيع في مزاد علني في دار سوثبير بقيمة قياسية بلغت 560 ألف دولار.

الحذاء من طراز “إير جوردان 1” الذي صممته شركة “نايكي” عام 1985 والموقع من قبل نجم شيكاغو بولز السابق، حطم الرقم القياسي لحذاء “نايكي مون” والبالغ 437,5 ألف دولار، والمسجل العام الماضي في مزاد لسوثبيز أيضا ويعود تصميمه إلى السبعينات.

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حذاء “إير جوردان 1” يعتبر أول نموذج صممته شركة “نايكي” خصيصا لجوردان وقد انتعله في موسمه الأول في الـNBA حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتوج بلقب الدوري في ست مناسبات.

السلسلة الوثائقية زاردت أيضا من مبيعات التذكارات الخاصة بشيكاغو بولز، لاسيما فريق التسعينات الذي ضم أسماء مثل جوردان وسكوتي بيبن ودينيس رودمان بإشراف المدرب المخضرم فيل جاكسون، ويعد من أفضل الفرق في تاريخ الـNBA.

وبحسب الموقع الإلكتروني المخصص للبضائع الرياضية “فاناتيكس”، ارتفعت مبيعات الهدايا التذكارية التي تحمل العلامة التجارية لشيكاغو بولز بنسبة 400% في مايو، مقارنة مع العام الماضي.

جوردان اعتزل اللعب بعد اللقب السادس مع شيكاغو في 1998، قبل أن يعود لخوض موسمين مع واشنطن ويزاردز، ويعتزل نهائيا عام 2003.